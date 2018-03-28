Югорское интернет-радио «Комсомольская правда — Югра» выиграло в конкурсе Министерства связи РФ и получило свою FM-частоту. Итоги конкурса от 28 марта появились на официальном сайте Роскомнадзора.
Как ранее сообщало «URA.RU», вещание будет осуществляться на базе «Окружной телерадиокомпании Югра» преимущественно в форме информационно-разговорных проектов и аналитических передач. Найти новую станцию можно будет, настроив радиоприемники на FM-частоту 107,1 МГц.
Как сообщила заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова, региональное правительство заинтересовано в появлении новых СМИ на территории округа. «Переход на FM-вещание для радио „Комсомольская правда — Югра“ стал логичным развитием медиапроекта, который уже с осени транслируется в сети Интернет. В дальнейшем FM-вещание должно охватить несколько крупных городов Югры, есть планы развития в Сургуте и Нижневартовске. Планируется, что в дальнейшем радио „КП-Югра“ может появиться не только в ХМАО, но и в соседних субъектах: Тюмени и ЯНАО», — прогнозирует Галина Липатова.
Получить комментарий генерального директора «ОТРК Югра» на момент публикации материала не удалось. Валерий Раевский не ответил на звонок журналистов.
Напомним, франшиза газеты и одноименного сайта «Комсомольская правда-Югра» уже существует в регионе, но перешла под контроль тюменских медиаменеджеров. Инициатором появления издания в ХМАО был глава местного отделения Союза журналистов Александр Григоренко. Именно он первый получил франшизу, но после неудачного старта решил выйти их бизнеса. А права на СМИ перешли к издателям с юга области.