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22 марта 2018
19:18  22 марта 2018 0

В ХМАО появится новое FM-радио. Югорская аналитика будет вещать на всю «Тюменскую матрешку»

Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, наушники, радио, адиостанция, радиостанция, пульт звукооператора
С запуском FM-вещания появятся региональные программы в формате станции, с приоритетом на информационно-разговорные проектыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ХМАО на базе «Окружной телерадиокомпании Югра» появится новое радио, которое будет вещать на всю «тюменскую матрешку». Об этом «URA.RU» сообщил источник в телерадиокомпании.

По словам собеседника, интернет-радио «Комсомольская правда — Югра», которое уже работает в регионе, попытается получить свою FM частоту. «Министерство связи РФ разыгрывает конкурс на предоставление FM частоты, на него есть несколько претендентов, в том числе — Югра. Результаты конкурса будут известны 28 марта», — добавляет инсайдер.

Генеральный директор ОТРК Валерий Раевский информацию источника подтвердил, но от подробных комментариев отказался. «Действительно планируется появление новой радиоволны, но на все вопросы готов буду ответить не ранее, чем 28 марта», — сообщил агентству Валерий Раевский.

Как добавили в департаменте общественных и внешних связей Югры, FM-вещание должно охватить несколько крупных городов Югры, но свидетельство о регистрации СМИ позволяет вещать еще и на Ямало-Ненецкий автономный округ, а также на Тюменскую область в целом.

«Радио „Комсомольская правда“ — федеральный сетевой проект, югорская составляющая сейчас — это региональные выпуски новостей. С запуском FM-вещания появятся региональные программы в формате станции, с приоритетом на информационно-разговорные проекты», — добавили в югорском депсвязей.

Источник, знакомый с ситуацией, объяснил, что закупка необходимого оборудования и частот для запуска вещания будет оплачена из бюджета ОТРК, но региональные власти наверняка предусмотрят дополнительное субсидирование телерадиокомпании в случае начала вещания.

Статья по теме
Газета из ХМАО перешла под контроль семьи вице-мэра Москвы

Как ранее сообщало агентство, франшиза газеты и одноименного сайта «Комсомольская правда-Югра» уже существуют в регионе, но перешла под контроль тюменских медиаменеджеров. Инициатором появления издания в ХМАО был глава местного отделения Союза журналистов Александр Григоренко. Именно он первый получил франшизу, но после неудачного старта решил выйти их бизнеса. А права на СМИ перешли к издателям с юга области.

Согласно базе данных «Контур.Фокус», ООО «КП-Тюмень» в соотношении 50/50 принадлежит Светлане Посевиной и Алексею Ракову. Последний владеет бизнесом в Тюменской области и, по неофициальным данным, приходится родным братом вице-мэру Москвы, правой руке Сергея Собянина, Анастасии Раковой.

Игорь Волосин
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