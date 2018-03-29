В России взлетят цены на бензин

06:37 29 марта 2018 0

В некоторых регионах АЗС уже работают в убыток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие месяцы стоимость бензина в России может подорожать до 5 рублей на литр из-за угрозы дефицита топлива. К такому мнению пришли эксперты «Совета по товарным рынкам» [СПТР].

В среду, 28 марта, оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли исторического минимума с 2012 года. Только с начала текущего месяца цена АИ-92 выросла на 7,84%, а с начала января 2018 года — на 8,84%. АИ-95 прибавил в цене 9,53% и 11,96% соответственно.

СПТР, как пишет РБК, уже выразил обеспокоенность политикой нефтяных компаний, которые искусственно ограничивают предложение бензина на биржах, формируя искусственный дефицит. А это, в свою очередь, приводит к росту цен и на биржевом рынке, и на АЗС, и для конечных потребителей, какими являются промышленные компании и сельхозпроизводители.

В некоторых регионах на АЗС уже наблюдается дефицит, поэтому владельцам заправок приходится работать в убыток или с минимальной прибылью. Так, доходность сетей АЗС в Санкт-Петербурге, отдельных регионах Урала и Сибири стала отрицательной, а в Москве приблизилась к критической.

Как рассказал агентству председатель правления СПТР и совладелец компании «Солид-товарные рынки» Илья Мороз, причина роста цен на бирже кроется в том, что нефтяные компании предпочитают экспортировать продукцию и сокращать поставки на биржу. Если такая тенденция сохранится, то розничные цены на бензин в течение трех месяцев могут вырасти до пяти рублей за литр.