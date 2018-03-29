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Главные новости Тюменской области
10:13  29 марта 2018 1

Уральские чиновники поплатились за банкет во время траура по жертвам Кемерова

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Указ об общенациональном трауре подписал президент Владимир ПутинФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Директор МАУ «Тобольский районный Центр культуры» понес наказание за банкет, устроенный для сотрудников учреждения в честь их профессионального праздника. Мероприятие прошло во время общенационального траура по жертвам пожара в Кемерове 28 марта.

Глава Тобольского района Юрий Батт сообщил «URA.RU», что сделал выговор всем, кто отвечал за организацию банкета, указав на недопустимость подобных действий. «Юридическая подоплека в этом деле гораздо меньше моральной, но моральная гораздо важнее», — пояснил Батт.

Ранее в Сети появилось скандальное видео, показывающее, как сотрудники районного Центра культуры отмечали свой праздник в местном ресторане. Директор Центра заявила, что сотрудники узнали об объявлении траура лишь утром 28 марта и, когда она попросили перенести празднование, ей отказала администрация ресторана. Работники Центра пожалели уже внесенные деньги. Однако в ресторане сообщили, что мероприятие и не пытались перенести. По информации «URA.RU», глава района пообещал провести разбирательство.

Напомним, указ об общенациональном трауре подписал президент России Владимир Путин. В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар, который унес жизни 64 человек.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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