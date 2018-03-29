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29 марта 2018
10:16  29 марта 2018 0

Модернизированная российская «Мертвая рука» напугала Британию

Построенную в СССР систему «Периметр» на западе называют «Мертвой рукой»неизвестный фотограф Минобороны СССР, «Википедия»

Британский эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр напомнил, что российская система управления ядерным ударом «Периметр», которую на западе называют «Мертвая рука», продолжает работать и проходить модернизацию. Система была создана в советское время в годы холодной войны и представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом.

«Существование „Мертвой руки“ означает, что Западу всегда придется дважды думать, прежде чем поддаться соблазну нанести ядерный удар», — отметил Блэр. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на ужасающую концепцию, система вносит большой вклад в снижение риска ядерной войны, пишет «Федеральное агентство новостей».

В то же время британский эксперт добавил, что, если «Периметр» станет уязвимым для киберпреступников, он станет серьезной угрозой для мировой безопасности, уточняет Nation News. Ранее президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором сообщил, что в российской армии появились новинки вооружения, против которых эффективной защиты у Соединенных Штатов нет.

Иван Шестак
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