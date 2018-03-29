Модернизированная российская «Мертвая рука» напугала Британию

Британский эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр напомнил, что российская система управления ядерным ударом «Периметр», которую на западе называют «Мертвая рука», продолжает работать и проходить модернизацию. Система была создана в советское время в годы холодной войны и представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом.
«Существование „Мертвой руки“ означает, что Западу всегда придется дважды думать, прежде чем поддаться соблазну нанести ядерный удар», — отметил Блэр. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на ужасающую концепцию, система вносит большой вклад в снижение риска ядерной войны, пишет «Федеральное агентство новостей».
В то же время британский эксперт добавил, что, если «Периметр» станет уязвимым для киберпреступников, он станет серьезной угрозой для мировой безопасности, уточняет Nation News. Ранее президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором сообщил, что в российской армии появились новинки вооружения, против которых эффективной защиты у Соединенных Штатов нет.