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29 марта 2018
15:32  29 марта 2018 0

Киллеру, стрелявшему в генерала Тимониченко, снизили срок

Дудко недоволен тем, что так мало снизили срокФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
В Екатеринбурге расстреляли Бориса Тимониченко
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Бывшему начальнику Орджоникидзевского РОВД Екатеринбурга, экс-подполковнику Олегу Дудко, осужденному за попытку убийства бывшего начальника УВД Екатеринбурга, а затем начальника УВД Курганской области генерал-майора Бориса Тимониченко, снизили срок. Олегу Дудко скостили два месяца из изначальных 13 лет колонии строгого режима.

«Он был признан виновным в совершении преступлений по статьям „покушение на убийство“, „умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога“, „незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов“, „кража“ и „незаконный оборот взрывных устройств“. Однако на момент рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции срок давности по статье „кража“ (он забрал барсетку Тимониченко) истек, в связи с чем он освобожден от наказания по данной статье», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Таким образом, Дудко снизили срок на два месяца. Теперь его срок — 12 лет 10 месяцев. Между тем в Свердловском областном суде рассматривается апелляция на приговор киллеру. Сенсацией стало появление в суде бывшего соседа Дудко по имени Владислав Мезенин. Мужчина сейчас живет в Израиле и специально прилетел в Екатеринбург, чтобы дать показания в суде. Мезенин попытался создать алиби Дудко: он утверждал, что в то утро, 19 февраля 2016 года, когда произошло покушение, он видел соседа дома. Таким образом, если верить Мезенину, Дудко не мог в этот момент находиться на улице Родонитовой и стрелять в Тимониченко.

Александр Лукманов
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