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29 марта 2018
28 марта 2018
Главные новости Свердловской области
18:40  29 марта 2018 0

Пойманного пьяным за рулем замначальника УГИБДД по Свердловской области уволят. Демину объявят выговор

Юнусов будет уволен в ближайшее времяФото: Правда УрФО

Заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области полковник Александр Юнусов будет уволен по отрицательным мотивам. В ночь на 29 марта после двухчасовой погони Юнусова поймали коллеги.

«По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке. Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области в таких ситуациях всегда занимал и продолжает занимать принципиальную позицию — кто бы ни преступил черту закона, вне зависимости от должностей, званий и былых заслуг, должен понести заслуженное наказание», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Горелых уточнил, что в отношении полковника завели административное дело по статье «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По этой статье Юнусову грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30000 рублей.

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что на объездной дороге «Ситроен» спровоцировал аварию с «Тойотой Лендкрузер». После этого водитель «Ситроена» уехал с места ДТП, но водитель джипа не растерялся и поехал за ним в погоню. По пути мужчина сообщил в ГИБДД об аварии и нарушителе. Гаишники устроили погоню, но Юнусов на протяжении двух часов уходил от преследователей. Задержать его удалось лишь на Полевском тракте. Полковник имел выраженные признаки алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования отказался. Корреспондент «URA.RU» дозвонился до начальника областного ГИБДД Юрия Демина, однако тот отказался от разговора, сославшись на то, что находится на больничном. Известно, что Юнусов буквально на днях получил звание полковника. Даже на сайте ГИБДД еще не успели обновить информацию, и там он по-прежнему значится подполковником.

Александр Лукманов
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