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29 марта 2018
19:51  29 марта 2018 0

Бывший муж Бузовой показал беременную супругу. «Фото пропитано любовью!»

Бузова Ольга, бузова ольга
Как Бузова восприняла новость о пополнении в новой семье экс-супруга, пока неизвестноФото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов, экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой, выложил в соцсети фото со своей беременной женой. Таким образом пара впервые открыто продемонстрировала, что скоро в их семье ожидается пополнение.

Аналогичный пост появился и в Instagram его 24-летней супруги Анастасии Костенко. На снимке футболист нежно обнимает округлившийся живот жены, а та гладит его по голове. «С Днем Рождения, родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня», — подписал фотографию Тарасов.

Пост спортсмена за четыре часа набрал более 112 тысяч лайков, пользователи пожелали молодым здоровья и счастья, а также оставили много других восторженных комментариев: «Ваааааау», «Круто! Семья — это самое важное! Умнички! Счастья вашей семье!», «Поздравляю. Фото пропитано любовью», «Будьте счастливы.», «Давно я так не умилялась на других… Вы классные!!!!!».

Этот брак у футболиста уже третий по счету. От первого у него есть дочь, напоминает телеканал 360.

Феликс Сорокин
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