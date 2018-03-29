19:51 29 марта 2018 0

Как Бузова восприняла новость о пополнении в новой семье экс-супруга, пока неизвестно Фото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов, экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой, выложил в соцсети фото со своей беременной женой. Таким образом пара впервые открыто продемонстрировала, что скоро в их семье ожидается пополнение.

Аналогичный пост появился и в Instagram его 24-летней супруги Анастасии Костенко. На снимке футболист нежно обнимает округлившийся живот жены, а та гладит его по голове. «С Днем Рождения, родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня», — подписал фотографию Тарасов.

Пост спортсмена за четыре часа набрал более 112 тысяч лайков, пользователи пожелали молодым здоровья и счастья, а также оставили много других восторженных комментариев: «Ваааааау», «Круто! Семья — это самое важное! Умнички! Счастья вашей семье!», «Поздравляю. Фото пропитано любовью», «Будьте счастливы.», «Давно я так не умилялась на других… Вы классные!!!!!».

Этот брак у футболиста уже третий по счету. От первого у него есть дочь, напоминает телеканал 360.