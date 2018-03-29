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29 марта 2018
22:35  29 марта 2018 0

Лавров озвучил ответ России на высылку дипломатов. «Зеркально, но не только»

Всероссийский форум
Россия начала отвечать на демарш ЗападаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Глава российского МИД сообщил об ответных мерах после высылки российских дипломатов из стран Запада после дела Скрипаля. По словам Сергея Лаврова, они «будут зеркальными, но не только».

На данный момент решено, что Москва вышлет столько же американских дипломатов, сколько объявил персонами нон-грата Вашингтон. Кроме того, Россия отзывает согласие на функционирование Генконсульства США в Санкт-Петербурге, сообщает RT. «Буквально сейчас посол Соединенных Штатов Хантсман приглашен в МИД, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США», — цитирует RNS Сергея Лаврова.

Как уже сообщало «URA.RU», шпионивший в пользу Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в английском городе Солсбери. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй поспешила сообщить, что следы преступления ведут в Россию. Результатом этого заявления стал массовая высылка российских дипломатов в знак солидарности с англичанами из Канады, Чехии и других стран блока НАТО. В Австрии демонстративно отказались примкнуть в кампании, заявив, что испытали сильнейшее давление со стороны Великобритании, напоминают Nation news.

При этом ни одно из государств-участников демарша так и не предъявило доказательств вины РФ. Более того, в США уже поспешили сообщить, что готовы принять новых представителей России числу высланных, замечает телеканал 360.

Владимир Васин
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