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30 марта 2018
29 марта 2018
00:55  30 марта 2018 0

«Утечка умов» из России выросла вдвое. Десятки тысяч ученых покинули страну

За последние несколько лет из России уехало больше 20 тысяч ученыхФОТО: PxHere, CC0 Public Domain

В 2016 году количество высококвалифицированных эмигрантов из России составило 44 тысячи человек, а в 2013-м их было в два раза меньше — 20 тысяч. Об этом заявил главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин в ходе общего собрания Российской академии наук.

«С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год», — цитирует слова ученого РБК. Примечательно, что в США и Европейском союзе число ученых увеличилось на 2-3 процента, а в Китае, Корее и Бразилии — на 7-10 процентов.

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По его мнению, ситуация стала осложняться продолжающейся и даже возросшей в последние годы утечкой человеческого капитала. «Число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов в 2013 году выросло с 20 тыс. до 44 тыс. в 2016 году», — отметил Долгушкин. Он также подчеркнул, что за последние три года количество ученых в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО) уменьшилось с 69,5 до 67 тысяч человек. Среди них доля докторов наук снизилась с 13,8 до 13 процентов, а кандидатов — с 31,7 до 30 процентов. «И остается серьезная возрастная проблема. Хотя доля исследователей в возрасте до 39 лет выросла с 41 до 43,3%, средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — добавил главный ученый секретарь президиума РАН.

В конце февраля вице-премьер России Дмитрий Рогозин призвал принять меры по предотвращению «утечки мозгов». По его словам, это является самым слабым местом страны, так как правительство вкладывает огромные деньги в подготовку талантов.

Александр Черноскутов
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