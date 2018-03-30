Кудрин рассказал о неизбежном повышении пенсионного возраста

01:45 30 марта 2018 0

Алексей Кудрин заявил, что вместе с продолжительностью жизни в России повысится и пенсионный возраст Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России не избежать повышения пенсионного возраста, но этот процесс будет происходить постепенно на протяжении 10-16 лет. Об этом рассказал глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов России Алексей Кудрин.

По его словам, сейчас в России один из самых низких пенсионных возрастов в СНГ, не говоря о Европе. Ежегодно в стране на полмиллиона или миллион уменьшается количество работающих граждан, количество пенсионеров растет, поэтому собранных с трудоспособного населения налогов не хватает, чтобы обеспечить достойную пенсию, заявил Кудрин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Повышению пенсионного возраста должен предшествовать рост продолжительности жизни. Сейчас она уже составляет 72 лет. В течение шести лет, как заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, она должна достигнуть 78 лет, через десять — 80 лет. «Так что пенсионный возраст когда-то придется повышать», — подытожил Кудрин.

Об обсуждении повышения пенсионного возраста ранее, напомним, сказал министр экономического развития Максим Орешкин, отметив, что никакого решения по этому вопросу в правительстве еще не приняли.