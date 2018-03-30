03:16 30 марта 2018 0

RT прекращает вещание в Вашингтоне в ночь на 1 апреля ФОТО: Wikimedia Commons, FeelSunny

Компания-провайдер, которая транслировала эфир RT в Вашингтоне, решила исключить телеканал из сетки вещания. Об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания», написала в своем Telegram-канале Симоньян, добавив, что это произошло из-за присвоенного телеканалу статуса иноагента.

При этом, по ее словам, RT продолжит свое вещание в Вашингтоне, но уже на других платформах. На этой вещание прекратится с 1 апреля.

Глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, в свою очередь, заявил, что российская сторона не оставит без внимания эту ситуацию: «Если с той стороны есть практическая реализация угроз, то и с нашей стороны последуют такого же свойства ответные меры», — приводит РЕН-ТВ слова Климова.

Недавно стало известно, что американский конгресс обсуждает новые законопроекты, которые будут направлены на ограничение деятельности иностранных СМИ в стране. Законодатели хотят обязать массмедиа отчитываться перед властями раз в полгода. Помимо этого, в эфире каждый час будут транслировать объявление о финансировании из-за границы.

В ноябре 2017 года, напомним, телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По словам Симоньян, такого давления, как в Соединенных Штатах, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, приняв закон об иностранных агентах и наделив этим статусом некоторые американские СМИ.