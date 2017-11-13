RT вынудили зарегистрироваться «иностранным агентом» в США

22:23 13 ноября 2017 0

Американцы требовали от RT сделать это до 13 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американский филиал RT зарегистрировался в Соединенных Штатах Америки в качестве иностранного агента. Главный редактор издания Маргарита Симоньян сообщила, что решение принято в связи с требованиями Министерства юстиции США.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — цитирует RT слова Симоньян.

Ранее Минюст США потребовал до 13 ноября от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Президент России Владимир Путин назвал действия Штатов атакой на свободу слова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил выработать зеркальные меры на требования американских политиков. Так депутаты приступили к разработке закона об организациях, финансируемых из-за рубежа. В документе пропишут ограничения для западных СМИ в России.