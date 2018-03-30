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30 марта 2018
29 марта 2018
06:27  30 марта 2018 2

СМИ: Трамп пригрозил Путину победой в гонке вооружений

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Западные СМИ рассказали детали разговора Владимира Путина и Дональда ТрампаФото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон одержит победу в случае возобновления гонки вооружений между странами.

«Если вы хотите устроить гонку вооружений, мы это можем сделать, но я одержу победу», — приводит NBC News слова Трампа, сказанные после поздравления Путина с победой на выборах 18 марта. Кроме того, как сообщала газета The New York Times, американский лидер напомнил президенту РФ, что США потратят на совершенствование своих вооруженных сил 700 миллиардов долларов.

Телефонный разговор двух президентов состоялся 20 марта. Тогда, как сообщилось, лидеры высказались в пользу развития взаимодействия стран по различным направлениям, включая борьбу с международным терроризмом, а также предварительно договорились о двухсторонней встрече.

Сергей Демин
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