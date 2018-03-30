Замначальника УГИБДД Свердловской области, пойманный пьяным за рулем, обмывал новое звание

10:55 30 марта 2018 0

Юнусов не успел надеть полковничьи погоны Скрин: Вести.ру

Стала известна причина, почему заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов оказался пьяным за рулем своей машины. Буквально на днях Юнусову было присвоено звание полковника, даже на сайте ГИБДД еще не обновлена информация и там он значится подполковником. «Юнусов обмывал звездочки, много выпил. Когда его, наконец, остановили, он был почти в невменяемом состоянии. Даже удивительно, как он два часа „на автопилоте“ гонял по улицам и больше не попал в аварию», — рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в ночь на 29 марта полковник Юнусов на своем автомобиле Citroen C4 возле здания на улице Окружной, 88а не справился с управлением и врезался в попутно следовавшую машину Toyota Land Cruiser. Совершив аварию, Юнусов уехал с места ДТП. Водитель джипа, 38-летний К., бросился за ним в погоню, а по пути позвонил в ГИБДД и сообщил о ДТП и о том, что нарушитель сбежал. Инспекторы пытались остановить Citroen C4, но водитель не подчинился. Началась погоня, которая продолжалась около двух часов. Нарушителя удалось прижать к обочине лишь на Полевском тракте. Тогда-то инспекторы и увидели, что за рулем сидит их начальник. Юнусов имел ярко выраженные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования отказался. По закону такой отказ приравнивается к тому, что водитель автоматически признает себя пьяным.

Как сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, Юнусов будет оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на два года. Кроме того, полковник будет уволен по отрицательным мотивам, а его руководитель — начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин — получит выговор.