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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
11:55  30 марта 2018 1

«Курорты Зауралья» оставили сотрудников без зарплаты и планируют сокращения

Интервью с Владимиром Грязновым. Курган, грязнов владимир
Владимир Грязнов уверяет, что есть план выхода из кризисаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

АО «Курорты Зауралья» задолжало своим сотрудникам более пяти миллионов рублей. Это стало поводом для того, чтобы пригласить руководителя предприятия Владимира Грязнова на комиссию в правительство региона, передает корреспондент «URA.RU».

Грязных пояснил, что эта сумма составляет месячную зарплату всех работников предприятия, которых сейчас во всех филиалах насчитывается 575 человек. По словам руководителя «Курортов Зауралья», часть задолженности уже погашена, на сегодняшний день долг составляет 1,9 млн рублей. Подобные затруднения Владимир Грязнов назвал сезонными, поскольку зимой спрос на отдых в местных санаториях традиционно падает. В настоящий момент загрузка составляет около 60%.

Интервью с Владимиром Грязновым. Курган, курорты зауралья
Зимой зауральские курорты пустеют
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник областного управления по труду и занятости Игорь Ксенофонтов поинтересовался дебиторской задолженностью — «Курортам Зауралья» различные предприятия должны 8,2 млн рублей. Замглавы Звериноголовского района Олег Курочкин дал пояснения по самому крупному должнику — МУП «Возрождение» (долг 2,2 млн рублей). Муниципальное предприятие поставляло населению воду из источников «Курортов Зауралья», даже не утвердив тарифы. Сейчас долги пытаются погасить с помощью имущества. В частности, на продажу выставлен двухэтажный дом на берегу озера Горькое.

Члены комиссии еще раз напомнили Грязнову о недопустимости задержек зарплаты и налоговых отчислений. Игорь Ксенофонтов отметил, что, поскольку долю в акционерном обществе имеет область, правительству придется гасить все долги из бюджета, если предприятие само не выправит свое положение. Владимир Грязнов заверил, что существует план развития предприятия, который в том числе предусматривает оптимизацию расходов и сокращение персонала.

Сотрудники «Курортов Зауралья» неоднократно жаловались на бардак в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя Юрия Александрова.

Татьяна Жаткина
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