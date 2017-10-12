Зачем силовики просят помощи у курганцев в деле «Курортов Зауралья»

23:37 12 октября 2017 0

Деятельность бывшего госпредприятия по организации внутреннего туризма в последнее время сопровождается скандалами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет Курганской области сегодня обескуражил регион, попросив общественность через официальный сайт в помощи с расследованием дела «Курортов Зауралья». Одни уверены: обращение к возможным свидетелям хищений в компании означает, что уголовное дело против экс-руководителя предприятия Михаила Александрова разваливается. Другие же считают, что вызвать подозрения успел уже нынешний начальник «Курортов» Владимир Грязнов.

Бывшее областное государственное унитарное предприятие, ныне преобразованное в акционерное общество «Курорты Зауралья», лихорадит уже больше года. Практически сразу после назначения руководителем Михаила Александрова (бывший координатор регионального отделения ЛДПР в Зауралье) в августе 2016 года стала появляться информация о том, что он принял на работу с хорошими окладами новых сотрудников, которые не появляются на рабочем месте. Кроме того, подозрительной оказалась схема реализации путевок через посредника — ООО «Фламинго». Представители турфирм утверждали, что создано оно было лишь для того, чтобы прикарманивать процент от реализации путевок в зауральские дома отдыха.

Деятельность Михаила Александрова заинтересовала правоохранительные органы в начале 2017 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Что в конечном итоге послужило поводом для возбуждения дела — пока тайна следствия. Источники, близкие к правоохранительным органам, сообщают, то силовики «зацепились» за небольшой ущерб порядка 150 тысяч рублей. Сотрудники предприятия в приватных разговорах рассказывают, что многие из высокопоставленных сотрудников и бухгалтерии участвовали в очных ставках и были допрошены. Более того, стало известно, что недавно была уволена главный бухгалтер предприятия Евгения Кондрашкова, которая была еще при Александрове. «Говорят, никак не могут найти миллион», — рассказывают источники, знакомые с ситуацией.

Владимир Грязнов сейчас находится на больничном, однако он прокомментировал интерес следственных органов к предприятию. «Были переданы [силовикам] материалы на некоторых сотрудников», — пояснил он, но отказался называть их имена. Информацию о том, что сам Грязнов также нанял несколько высокооплачиваемых сотрудников и назначил себе солидную зарплату, в то время как остальным работникам сократил рабочий день, директор «Курортов Зауралья» назвал «заказной».

Владимир Грязнов считает все обвинения в его адрес «заказными» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Между тем, бывшие сослуживцы не лучшим образом характеризуют деятельность Владимира Грязнова в его годы службы в таможне. По их словам, уволиться без проблем с правоохранительными органами ему помогли лишь связи в высокопоставленных кругах.

Однако большинство источников все же связывают появившееся обращение к возможным свидетелям преступлений с желанием укрепить обвинительную базу против Михаила Александрова. Тем более, что в последнее время региональная прокуратура накопила целый ряд затянувшихся громких уголовных дел. Так, завязло в судах рассмотрение уголовного дела застройщика Алексея Богомолова, продолжают работать в правительстве и городской администрации чиновники, связанные с ним. Многих разочаровал условный срок экс-руководителя областного УМВД Игоря Решетникова. Дело экс-руководителя налоговой Юрия Касьяненко заново рассматривают в суде.

«Все понимают, что Михаил Александров погрел руки на этом предприятии, и будет очень обидно, если он уйдет от ответственности», — поясняют источники, близкие к следствию.

Получить комментарий от самого Юрия Александрова не удалось.