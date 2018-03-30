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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
12:29  30 марта 2018 0

Бойкот торговых центров после трагедии в Кемерове распространился на всю Югру. «Можем ли мы быть уверены в безопасности своих детей?»

Эвакуация торговых центров после сообщения о минировании. Сургут, эвакуация, ТЦ Аура
Выручка торговых центров Югры может заметно упасть — в крупных городах призывают бойкотировать ТЦФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Призывы объявить бойкот торговым центрам, появившиеся изначально в Сургуте, распространились на весь регион. Обращения репостят в социальных сетях и рассылают по мессенджерам.

Судя по публикациям в социальных сетях, к бойкоту ТРЦ в эту субботу, 31 марта, планируют присоединиться жители не только Сургута, но и Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Мегиона, Нефтеюганска. Текст призыва почти не меняется. Авторы обращения считают, что бойкот даже на один день позволит повлиять на владельцев торговых центров.

«Чудовищная трагедия в Кемерово унесла жизни десятков взрослых и детей. Многие из них погибли за считанные минуты. Произошедшее стало результатом жадности и преступной халатности владельцев ТЦ — здесь были нарушены элементарные правила безопасности. Кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы? Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей?» — пишут инициаторы бойкота.

В соцсетях не все поддерживают этот призыв. Многие считают, что это не поможет, а кто-то говорит о необходимости просчитать все последствия такого поступка. «Бросайте вызов ТЦ и обычным продавцам — пусть обычные рабочие сегодня получат ноль вместо зарплаты и покажут его своим детям», — пишет Анатолий Михайлов.

25 марта в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание, а закрытые аварийные выходы, неработающая сигнализация и несогласованность работы администрации ТЦ спровоцировали большое количество жертв. Как ранее сообщало «URA.RU», после трагедии в Сургуте появились призывы бойкотировать местные ТРЦ.

Антон Степыгин
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