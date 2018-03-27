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24 марта 2018
12:23  27 марта 2018 0

Жители ХМАО объявят бойкот торговым центрам из-за трагедии в Кемерове. «Напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни»

Резня на проспекте Ленина. Сургут, эвакуация, полиция, сити молл
Сургутян просят бойкотировать ТРЦ после трагедии в КемеровеФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В Сургуте через соцсети и мессенджеры распространяется призыв бойкотировать торговые центры города 31 марта. Авторы обращения считают, что эта акция поможет усилить меры безопасности в ТРЦ.

В призыве напоминается не только о последней трагедии в Кемерове, но и предыдущих случаях массовой гибели людей в общественных местах — в «Хромой лошади» (Пермь), ТЦ «Адмирал» (Казань), ТЦ «Рио» (Москва). «Кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается: обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы? Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей?» — пишут авторы обращения.

Инициаторы бойкота предлагают 31 марта, в субботу, отказаться от визита в местные ТРЦ. «Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами — горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП! Вызов брошен», — говорится в обращении.

Отметим, в Югре будут проведены дополнительные проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Точный перечень торговых центров, подлежащих обследованию, будет готов к 28 марта, сообщили агентству в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Как ранее сообщало «URA.RU», страшная трагедия произошла в Кемерове 25 марта. Во время пожара погибло, по последним данным, 64 человека, еще более пятидесяти обратились за медицинской помощью. В Кемерове объявили трехдневный траур, он продлится до 29 марта. Местные жители вышли на митинг с требованием отставки губернатора Амана Тулеева. Президент России Владимир Путин прилетел в город утром 27 марта, возложил цветы к стихийному мемориалу и провел совещание по ликвидации последствий пожара. Оно началось с минуты молчания. Эксперты утверждают, что губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, не приехавшего своевременно на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня», ждет отставка в ближайшее время.

Антон Степыгин
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