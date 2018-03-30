{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 71,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
12:35  30 марта 2018 1

«Уральским пельменям» грозит уголовное дело вслед за Нетиевским. «Они хотели полить меня грязью»

После судебных споров, стороны начали писать друг на друга заявления в полициюФото: официальный сайт «Уральских пельменей»

Экс директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский будет настаивать на уголовном деле против нынешнего руководителя творческого коллектива Евгения Орлова. Такое решение шоумен принял после того, как бывшие товарищи по команде обвинили его в хищении 173 миллионов рублей и инициировали следствие.

Как пояснил в беседе с «URA.RU» Нетиевский, его адвокаты будут писать заявление в правоохранительные органы против Орлова по факту вывода активов из компании «Идея Фикс Медиа». По этому делу Нетиевский около года судился с Орловым в арбитраже и в итоге вернул себе права на 73 архивных шоу «Уральских пельменей».

«Исходя из решений суда, Орлов нанес нашим компаниям материальный ущерб, а сейчас еще собирается нанести имиджевые потери. Что касается последствий после выигранного нами суда о нанесении Орловым явного ущерба компании „Идея Фикс Медиа“ путем сговора, мы обратимся в соответствующие органы. Они уже усмотрят, есть ли в этой истории повод для уголовного дела», — сказал «URA.RU» Нетиевский.

По поводу уголовного дела, инициированного Орловым, Нетиевский добавил: «Представители „Уральских Пельменей“, видимо, хотели меня максимально полить грязью и запустили эту информацию. Думаю, правоохранительные органы разберутся, насколько правомерны обвинения и публикация этих данных».

Новость по теме
Нетиевский выиграл суд против «Уральских пельменей». «Есть основание для уголовного дела». ФОТО

Уголовное дело против Нетиевского также прокомментировали его юристы. В письме они сообщили «URA.RU», что обвинения руководства «Уральских пельменей» не соответствуют действительности, а Орлов якобы пытается уйти от ответственности за свои действия по проигранным судам.

Евгений Орлов в беседе с журналистом «URA.RU» отказался от комментариев, лишь заметив: «Пускай [Сергей Нетиевский] делает все, что хочет». Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по данному информационному поводу также воздержался, сославшись на интересы следствия.

Напомним, главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской возбудило уголовное дело в отношении Сергея Нетиевского. Его обвиняют в получении выгод для себя с использованием своих полномочий и вопреки законным интересам организации. Сумма ущерба — 173 миллиона рублей.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров