12:35 30 марта 2018 1

После судебных споров, стороны начали писать друг на друга заявления в полицию Фото: официальный сайт «Уральских пельменей»

Экс директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский будет настаивать на уголовном деле против нынешнего руководителя творческого коллектива Евгения Орлова. Такое решение шоумен принял после того, как бывшие товарищи по команде обвинили его в хищении 173 миллионов рублей и инициировали следствие.

Как пояснил в беседе с «URA.RU» Нетиевский, его адвокаты будут писать заявление в правоохранительные органы против Орлова по факту вывода активов из компании «Идея Фикс Медиа». По этому делу Нетиевский около года судился с Орловым в арбитраже и в итоге вернул себе права на 73 архивных шоу «Уральских пельменей».

«Исходя из решений суда, Орлов нанес нашим компаниям материальный ущерб, а сейчас еще собирается нанести имиджевые потери. Что касается последствий после выигранного нами суда о нанесении Орловым явного ущерба компании „Идея Фикс Медиа“ путем сговора, мы обратимся в соответствующие органы. Они уже усмотрят, есть ли в этой истории повод для уголовного дела», — сказал «URA.RU» Нетиевский.

По поводу уголовного дела, инициированного Орловым, Нетиевский добавил: «Представители „Уральских Пельменей“, видимо, хотели меня максимально полить грязью и запустили эту информацию. Думаю, правоохранительные органы разберутся, насколько правомерны обвинения и публикация этих данных».

Уголовное дело против Нетиевского также прокомментировали его юристы. В письме они сообщили «URA.RU», что обвинения руководства «Уральских пельменей» не соответствуют действительности, а Орлов якобы пытается уйти от ответственности за свои действия по проигранным судам.

Евгений Орлов в беседе с журналистом «URA.RU» отказался от комментариев, лишь заметив: «Пускай [Сергей Нетиевский] делает все, что хочет». Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по данному информационному поводу также воздержался, сославшись на интересы следствия.

Напомним, главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской возбудило уголовное дело в отношении Сергея Нетиевского. Его обвиняют в получении выгод для себя с использованием своих полномочий и вопреки законным интересам организации. Сумма ущерба — 173 миллиона рублей.