Пермского экс-депутата, избившего DJ Smash, привезли в суд

12:38 30 марта 2018 0

Экс-депутат Александр Телепнев ждет своей судьбы в суде Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Свердловском районном суде 30 марта началось заседание по избранию меры пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу, избившему известного музыканта Dj Smash в ночном клубе.

Срок 48-часового задержания бывшего парламентария закончился, следователь, ведущий уголовное дело Телепнева, будет настаивать на аресте, рассказал «URA.RU» адвокат диджея Евгений Васев. В настоящее время конвой завел Александра Телепнева в зал судебных заседаний.

Напомним, в феврале этого года в одном из ночных клубов Перми Александром Телепневым был избит Андрей Ширман, известный как Dj Smash, за отказ сделать совместное селфи. Музыкант утверждает, что его обидчиком стал именно экс-депутат. Сам Телепнев свою причастность к происшествию опровергал. Однако позже его исключили из «Единой России» и он стал скрываться не только от журналистов, но и от однопартийцев.