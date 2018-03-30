Омбудсмен Титов попросил у генпрокурора РФ «амнистии» для беглого уральского бизнесмена

12:50 30 марта 2018 1

Титов выразил сомнения по поводу необходимости реального лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За пребывающего в Лондоне депутата палаты представителей свердловского Заксобрания Сергея Капчука вступился российский уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов. На совещании в Екатеринбурге под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки в пятницу, 30 марта, омбудсмен привел Капчука в пример, рассказывая с трибуны об амнистии для желающих вернуться в Россию бизнесменов.

«Такие как Капчук — они все хотят вернутся в Россию. Дела, в которых они обвиняются, носят хозяйственный характер и вряд ли требуют реального лишения свободы», — предложил свой взгляд прокурорам трех федеральных округов и коллегам-омбудсменам из регионов Борис Титов.

Сам Сергей Капчук несколько дней назад заявил, что намерен покинуть Лондон, поскольку перестал чувствовать себя здесь в безопасности. По словам бизнесмена, со стороны британских спецслужб идет какая-то «игра» и он не хочет быть в ней «пешкой и разменной монетой». Тогда же Капчук уточнил, что уже связался с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена предпринимателей, которые хотят вернуться в РФ, но скрываются в Великобритании от российского правосудия. В список названных попал и Сергей Капчук, которого еще в начале 2000-х обвинили в мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги и объявили в розыск. Какое-то время олигарх жил в Объединенных Арабских Эмиратах, затем перебрался в Великобританию.