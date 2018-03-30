Свердловский районный суд Перми отпустил бывшего депутата Александра Телепнева, обвиняемого в избиении известного музыканта Dj Smash, под залог в 200 тысяч рублей.
Меру пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемого экс-депутата требовала полиция, объясняя это тем, что он может оказать давление на свидетелей и потерпевшего. Сам Александр Телепнев заявил о своей невиновности, а также попросил у суда снисхождения по строгости меры пресечения, предложив ограничиться подпиской о невыезде или залогом.
Как сообщили «URA.RU» в Свердловском районном суде, было принято решение не заключать Телепнева под арест, а отпустить под залог. Отметим, что ни Андрей Ширман (Dj Smash), избитый бывшим депутатом, ни его представитель в суде не присутствовали.
В феврале этого года в одном из ночных клубов Перми был избит Андрей Ширман, известный как Dj Smash. Музыкант утверждает, что его обидчиком стал именно экс-депутат, за отказ сделать совместное селфи. Сам Телепнев свою причастность к происшествию опровергал. Однако позже его исключили из «Единой России» и он стал скрываться не только от журналистов, но и от однопартийцев. Полиция задержала Телепнева только 28 марта.