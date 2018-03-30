17:36 30 марта 2018 0

В торговых центрах скептически отнеслись к бойкоту — руководители ТРЦ не нашли там здравый смысл Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Объявленный в ХМАО-Югре бойкот на посещение торговых центров не поможет усилить противопожарную безопасность, заявила в беседе с «URA.RU» генеральный директор «СГС групп» (управляющая компания крупнейшего в регионе ТРЦ «Сургут сити молл») Елена Волосникова. Призывы отказаться от визитов в ТЦ появились после страшной трагедии в Кемерово, где в пожаре погибли 64 человека.

По словам Елены Волосниковой, такие предложения можно довести до абсурда. «Можно бойкотировать больницы, роддомы, детсады, школы, общежития, любой салон красоты, УВД — мы же не знаем, есть ли там огнетушитель. Давайте перестанем летать самолетами, передвигаться на поездах. Можно с таким же успехом свою квартиру бойкотировать — вы уверены, что выйдете из нее в случае пожара?» — задается вопросом Елена Волосникова.

Она также отметила, что в первую очередь необходимо повышать уровень общественного контроля за системами безопасности на любых объектах, и речь идет не только о торговых центрах. С ней солидарен директор другого популярного сургутского ТРЦ «Союз» Анатолий Кибершайн.

«Никакого здравого смысла в бойкотах нет. Есть проблема, которая заключается в том, что большинство людей начинают задумываться о безопасности только после чрезвычайных происшествий. Бойкот ни к чему не приведет. Люди станут лучше разбираться, что делать при ЧС? Нет. Что касается прогнозов, трагедия в Кемерове произошла 25 числа, прошла уже неделя, но траффик торгового центра выше, чем на прошлой неделе. Люди как ходили в ТРЦ решать свои вопросы, так и ходят. Эта паника ни к чему конструктивному не приведет», — отметил Кибершайн.

Как ранее сообщало «URA.RU», после трагедии в Кемерове в Сургуте, а затем и в других городах Югры в соцсетях и мессенджерах появились призывы бойкотировать местные ТРЦ в субботу, 31 марта. «Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами — горожанами», — пишут авторы призыва.

Напомним, 25 марта в Кемерове произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». В огне погибли 64 человека, десятки пострадали. После трагедии в России были объявлены массовые проверки всех торговых центров.