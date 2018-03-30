{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
Главные новости Югры
17:36  30 марта 2018 0

В Югре высмеяли призыв не ходить в торговые центры. «Можно с таким же успехом свою квартиру бойкотировать!»

Здания Сургута. Иллюстрации. Артем Ковтун , тц ситимолл
В торговых центрах скептически отнеслись к бойкоту — руководители ТРЦ не нашли там здравый смыслФото: Артем Ковтун © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Объявленный в ХМАО-Югре бойкот на посещение торговых центров не поможет усилить противопожарную безопасность, заявила в беседе с «URA.RU» генеральный директор «СГС групп» (управляющая компания крупнейшего в регионе ТРЦ «Сургут сити молл») Елена Волосникова. Призывы отказаться от визитов в ТЦ появились после страшной трагедии в Кемерово, где в пожаре погибли 64 человека.

По словам Елены Волосниковой, такие предложения можно довести до абсурда. «Можно бойкотировать больницы, роддомы, детсады, школы, общежития, любой салон красоты, УВД — мы же не знаем, есть ли там огнетушитель. Давайте перестанем летать самолетами, передвигаться на поездах. Можно с таким же успехом свою квартиру бойкотировать — вы уверены, что выйдете из нее в случае пожара?» — задается вопросом Елена Волосникова.

Она также отметила, что в первую очередь необходимо повышать уровень общественного контроля за системами безопасности на любых объектах, и речь идет не только о торговых центрах. С ней солидарен директор другого популярного сургутского ТРЦ «Союз» Анатолий Кибершайн.

Новость по теме
Жители ХМАО объявят бойкот торговым центрам из-за трагедии в Кемерове. «Напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни»

«Никакого здравого смысла в бойкотах нет. Есть проблема, которая заключается в том, что большинство людей начинают задумываться о безопасности только после чрезвычайных происшествий. Бойкот ни к чему не приведет. Люди станут лучше разбираться, что делать при ЧС? Нет. Что касается прогнозов, трагедия в Кемерове произошла 25 числа, прошла уже неделя, но траффик торгового центра выше, чем на прошлой неделе. Люди как ходили в ТРЦ решать свои вопросы, так и ходят. Эта паника ни к чему конструктивному не приведет», — отметил Кибершайн.

Как ранее сообщало «URA.RU», после трагедии в Кемерове в Сургуте, а затем и в других городах Югры в соцсетях и мессенджерах появились призывы бойкотировать местные ТРЦ в субботу, 31 марта. «Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами — горожанами», — пишут авторы призыва.

Напомним, 25 марта в Кемерове произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». В огне погибли 64 человека, десятки пострадали. После трагедии в России были объявлены массовые проверки всех торговых центров.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров