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30 марта 2018
15:06  30 марта 2018 0

Россияне теряют пенсии и не догадываются об этом

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, пенсионерка, старушка, бабушка, печаль, переживание, расстройство
В прошлом году россияне потеряли более 33 млрд рублейФото: depositphotos.com © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Россияне теряют деньги при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не предупреждают граждан о финансовых потерях и пользуются их незнанием, пишет «Российская газета».

По словам главы ПФР Андрея Дроздова, потери инвестиционного дохода россиян по этой причине в прошлом году составили более 33 млрд рублей. Он напомнил, что на сегодняшний день при переводе накопительной пенсии чаще одного раза в 5 лет граждане теряют инвестиционный доход. Однако в скором времени информирование станет обязательным. Правительство поддержало законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании».

Новый законопроект предусматривает информирование застрахованных лиц о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Также проект будет регулировать порядок прекращения по инициативе застрахованного лица договора об обязательном пенсионном страховании до его вступления в силу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что многие эксперты считают вложение денег в негосударственные пенсионные фонды рискованным и неэффективным. В качестве причин они назвали то, что доходность в НПФ зачастую не превышает 2-3% в год, а также сложность возврата средств в случае, если фонд «прогорит». В Московской области нашли свой выход из ситуации: пенсионеры старше 70 лет получат единовременную выплату, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Единовременная выплата достанется 682 тысячам пожилых людей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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