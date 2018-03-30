Россияне теряют пенсии и не догадываются об этом

15:06 30 марта 2018 0

В прошлом году россияне потеряли более 33 млрд рублей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне теряют деньги при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не предупреждают граждан о финансовых потерях и пользуются их незнанием, пишет «Российская газета».

По словам главы ПФР Андрея Дроздова, потери инвестиционного дохода россиян по этой причине в прошлом году составили более 33 млрд рублей. Он напомнил, что на сегодняшний день при переводе накопительной пенсии чаще одного раза в 5 лет граждане теряют инвестиционный доход. Однако в скором времени информирование станет обязательным. Правительство поддержало законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании».

Новый законопроект предусматривает информирование застрахованных лиц о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Также проект будет регулировать порядок прекращения по инициативе застрахованного лица договора об обязательном пенсионном страховании до его вступления в силу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что многие эксперты считают вложение денег в негосударственные пенсионные фонды рискованным и неэффективным. В качестве причин они назвали то, что доходность в НПФ зачастую не превышает 2-3% в год, а также сложность возврата средств в случае, если фонд «прогорит». В Московской области нашли свой выход из ситуации: пенсионеры старше 70 лет получат единовременную выплату, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Единовременная выплата достанется 682 тысячам пожилых людей.