Как вкладывать деньги в пенсионные фонды и не прогореть

13:10 17 марта 2018 0

Большинство россиян до сих пор не понимают, как устроена пенсионная система. «URA.RU» попыталось объяснить Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вложение денег в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России становится рискованным и неэффективным, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты. Зачастую доходность в НПФ не превышает 2-3% в год. К тому же, в том случае, если фонд «прогорит», вернуть средства будет крайне сложно.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что потери россиян, сменивших управляющих пенсионными накоплениями, в прошлом году могли составить 55 миллиардов рублей. Издание ссылается на предварительные данные Пенсионного фонда России (ПФР). Так, 33,9 миллиарда рублей составили потери инвестиционного дохода у 2,2 миллиона человек из-за передачи накоплений из ПФР в негосударственные фонды. При этом аналитическая служба Ассоциации НПФ оценила потери при досрочном переходе в 27-35 миллиардов рублей. При этом ожидается, что в текущем году ущерб может оказаться еще больше.

О достойной пенсии многим россиянам не стоит и мечтать, говорят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно существующим правилам, гражданин вправе раз в пять лет менять страховщика без потери дохода. В случае досрочного перехода потерянные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию. По состоянию на начало 2017 года в нем было накоплено свыше 41 миллиарда рублей. В общей сложности более половины россиян сегодня перевели свои накопления именно в НПФ.

«Существует множество нюансов. Во-первых, накапливаются не деньги, а баллы. Как формируются эти баллы — не очень понятно. Сотрудники фондов признаются, что формула крайне расплывчата, поэтому человеческий фактор играет значимую роль», — утверждает в разговоре с «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, на Западе пенсионные фонды являются наиболее выгодными площадками для вложений, что объясняет долгосрочностью инвестирования:

«Человек начинает вкладывать деньги примерно в 20 лет, а хочет получить свои средства обратно не раньше, чем через четыре десятилетия. Доходность в 15-20% годовых там никого не удивляет, это вполне нормально».

В России же, говорит Журавлев, у пенсионных фондов, как частных, так и государственного, «нет инструментов для рентабельных и нерискованных вложений». При этом, по его словам, узнать, сколько ты накопил, а также повлиять на то, чтобы фонд более эффективно распоряжался твоими ресурсами, на практике невозможно.

Согласно действующему законодательству, получить под управление средства пенсионных накоплений могут только пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования АСВ, однако, по мнению эксперта, «это не снижает рисков для людей». «Если вы хотя бы раз пробовали получить деньги с прогоревшего банка, то понимаете, о чем идет речь», — пояснил собеседник «URA.RU».

Россияне почти ничего не знают о том, как устроена пенсионная система страны Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Серьезная проблема заключается в том, что НПФ выбирает крайне неэффективную стратегию, утверждает в беседе с «URA.RU» заместитель председателя «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов: «Если вы посмотрите, куда вкладываются средства, то просто поразитесь — там доходность такая, что деньги лучше вообще хранить под подушкой. Я как-то интересовался у одного НПФ — почему, например, не инвестировать средства в строительство высокоскоростной трассы Москва — Петербург. Мне ответили — зачем это надо, там большие риски. По такой логике деньги тогда вообще лучше хранить только в Сбербанке».

Руководитель одного из российских НПФ, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал «URA.RU», что в среднем доходность инвестиций, которые осуществляет структура, не превышает 2-3%:

«Каждый глава НПФ прекрасно понимает, что лишние риски не нужны, поскольку вполне можно загреметь в тюрьму. Поэтому никто не спешит связываться с доходными, но неоднозначными проектами. Надо признать, что зарабатывать и преумножать ваши средства никто не спешит, это просто невыгодно».

Другая проблема — низкий уровень финансовой грамотности россиян, пояснил «URA.RU» политолог Роман Колесников. По его словам, большая часть населения России часто попадается на уловки мошенников, многие из которых выдают себя за негосударственные пенсионные фонды: «Государству пора разобраться на этом рынке, сделав процедуры оформления пенсионного обеспечения прозрачными и понятными для населения и максимально сложными для граждан с нечистыми намерениями».

Многие пенсионеры сегодня получают крохи и вынуждены влачить жалкое существование Фото: pixabay.com

Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов пояснил «URA.RU», что доходы от пенсионных накоплений теряют по многим причинам: «Одни толком не знают, на каких принципах работают пенсионные фонды и даже не задумываются об этом. Другие не читают в договорах то, что записано мелким шрифтом, а порой вообще их не читают. Третьи поддаются на агрессивную рекламу негосударственных пенсионных фондов в стиле „сейчас или никогда“. И никакая реклама на ТВ здесь не поможет. Как, впрочем, и всевозможные курсы. Финансовую грамотность надо не просто пропагандировать, ее надо прививать, создавать потребность в ней и даже привычку, как, например, привычку мыть руки перед едой».

Между тем, пенсия формируется по определенному механизму, пояснил «URA.RU» юрист по пенсионным вопросам Сергей Ефимов: «Рассчитывать на страховые пенсионные начисления по старости можно только при наличии полного трудового стажа. В ином случае граждане получают установленную государством социальную выплату».

Что касается накопительной пенсии, то после реформирования системы страхования пенсионеры приобрели право на получение прибавки к размеру начислений — это стало возможным благодаря передаче части уплаченных взносов на индивидуальные счета трудоустроенных лиц.

«Собранные деньги принадлежат конкретному лицу, они не перенаправляются на выплаты другим пенсионерам и гарантированно будут выплачены владельцу счета при достижении пенсионного возраста даже при отсутствии требуемого страхового стажа», — сказал Ефимов. По его словам, методика начисления страховой части основывается я на учете ежегодных пенсионных баллов, величина которых зависит от уровня заработка: «Размер ежемесячных выплат гражданам выводится путем деления общей суммы накопленных средств на количество ожидаемых месяцев получения начислений. В нынешнем году для расчета используется утвержденная величина — 240, поскольку временем дожития после пенсии считается 20 лет».

Как сообщил «URA.RU» экономист Артем Ермолаев, полную информацию сумме накоплений можно получить на сайте ПФР через личный кабинет: «Работающий человек может обратиться за сведениями необходимо в бухгалтерию своей компании или предприятия — ему обязаны предоставить всю информацию». Эксперт посоветовал время от времени проверять эти данные, чтобы спустя много лет не оказаться ни с чем: «Если человек все же решил перевести накопительную часть пенсии в НПФ, ему следует ориентироваться на то, как давно существует фонд, сколько у него клиентов, а также уточнить отзывы других людей».