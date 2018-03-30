Песков осудил Тулеева за высказывание о «бузотерах»

15:51 30 марта 2018 0

Песков поддержал протестующих кемеровчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал губернатора Кузбасса Амана Тулеева за использование слова «бузотеры» в отношении протестующих в Кемерове после страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Наверное, неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей, действительно их было очень много, действительно была такая абсолютная концентрация боли», — цитирует Пескова РБК. Пресс-секретарь президента отметил, что на митинг пришло более двух тысяч кемеровчан.

Напомним, что 27 марта в Кемерово состоялся стихийный митинг: жители города призвали власти региона к ответу за последствия страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибло 64 человека, из них 41 ребенок. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Кузбасса заявил, что протест организовала группа оппозиционеров, готовых «бузотерить» по любому поводу. Тулеев обвинил протестующих в святотатстве и попытке нажиться на чужом горе, напоминают Argumenti.ru.

Позже стало известно, что возведение торгового центра проводилось без получения необходимых разрешений. В связи с этим СКР открыл уголовное дело против начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. В данный момент она находится под арестом.