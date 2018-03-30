Жириновский предложил отобрать резиденцию у американского посла в Москве

15:53 30 марта 2018 0

Жириновский предложил передать резиденцию американского посла своей партии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить американское посольство здания, в котором находится резиденция посла США в Москве. Таким образом можно ответить на высылку российских дипломатов, считает политик.

Очередную инициативу глава ЛДПР обнародовал в своем telegram-канале. «На наших глазах происходит очередной обмен „любезностями“ с американцами. Они выслали наших дипломатов, мы — высылаем их. Но мы опять в роли догоняющих, только реагируем», — отмечает Жириновский.

В качестве ответной меры на действия США политик выдвигает свое предложение, не забыв при этом о пользе для собственной партии. «Мы можем лишить американское посольство в Москве великолепного особняка Спасо-Хаус, в котором расположена резиденция американского посла. А здание можно передать, например, ЛДПР», — заключает Жириновский.

Накануне в МИД России заявили о высылке 58 сотрудников посольства США в Москве и еще двух из диппредставительства в Екатеринбурге, сообщал портал RT. Все они «объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», говорится в заявлении российского МИД.