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30 марта 2018
16:49  30 марта 2018 0

Стало известно, сколько Галкин и Пугачева тратят на содержание замка

Пугачева и Галкин живут в собственном замке в ПодмосковьеФото: Максим Галкин, Instagram

Известная пара российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин удивляют общественность размерами как своих доходов, так и расходов. Выяснилось, что за одно частное или корпоративное выступление певица получает как минимум 250 тысяч евро — около 18 млн рублей.

Супруг примадонны Максим Галкин зарабатывает за один выход на сцену значительно меньше — 50 тысяч евро (3,6 млн рублей), пишет канал «Разное о разном». За услуги домработницы Галкин и Пугачева платят около 1,5 тысяч евро (больше 100 тысяч рублей). При этом содержание замка в Подмосковье известной семье обходится в 500 тысяч рублей в месяц.

Дети знаменитостей, Лиза и Гарри, учатся в элитном детском саду в Московской области, и эта статья расходов составляет 650 тысяч рублей ежемесячно. Воспитанников этого заведения обучают игре на музыкальных инструментах, хореографии и иностранным языкам. Няня для детей получает около 3 тысяч евро в месяц.

Софья Стеклова
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