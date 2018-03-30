21:31 30 марта 2018 1

Егор Крид разочарован поведением потенциальной жены ФОТО: Wikipedia.org

Российский певец Егор Крид, являющийся главным героем шоу «Холостяк», пришел в ужас от поведения участницы проекта Сони Макеевой. Вместо того, чтобы бороться за сердце музыканта, девушка переспала с участником съемочной группы.

«На проекте произошел секс. Это настолько мерзко и отвратительно, что хочется послать все куда-то вообще подальше, — цитирует Крида издание Life. По словам певца, развратную выходку участница позволила себе на вечеринке после съемок. Конкурентки Макеевой с радостью рассказали об этом звездному холостяку. После случившегося Крид устроил разбор полетов. Решил ли музыкант исключить провинившуюся участницу из проекта — пока неизвестно.



Ранее стало известно, что один из фирменных лимузинов с логотипом «Холостяк», разыгранных Кридом, достался жительнице Южного Урала. Эффектный автомобиль заприметили на улицах Копейска. «Вот прям Крид приехал сюда за невестами?» — спрашивали пользователи соцсетей.