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31 марта 2018
30 марта 2018
04:38  31 марта 2018 0

СМИ: совладельца ГК «Сумма» Магомедова задержали на 48 часов

Процессуальный статус задержанного пока не объявленФото: сайт группы «Сумма»

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был задержан в процессуальном порядке на 48 часов. Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на собственные источники, близкие к правительству Дагестана, центральному аппарату МВД и в РЖД.

О причинах задержания бизнесмена официально не сообщается, однако известно, что в накануне сотрудник правоохранительных органов провели в сумме следственные действия в рамках некоего «многоэпизодного дела». Несмотря на то, что представители «Суммы» отрицают проведение следственных мероприятий в офисах, а также задержание Магомедова, СМИ сообщают о том, что была изъята отчетная документация, оттиски печатей, электронные носители.

По информации издания «Коммерсант», вместе с Магомедовым были задержаны несколько топ-менеджеров «Суммы»: их действия квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», однако не исключено, что в итоге обвинение будет предъявлено по статье 210 УК РФ — «организация преступного сообщества или участие в нем».

Официально ни МВД, ни СКР ситуацию пока никак не прокомментировали. «На данный момент процессуальный статус Магомедова пока неизвестен», — цитирует ТАСС сообщение собственного источника в правоохранительных органах.

Отметим, если речь действительно идет о неуплате налогов, то вероятнее всего это связано с деятельностью Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Ранее появлялась информация, будто потовая структура, активы которой принадлежат «Сумме», не доплатила в 2014-15 году почти 7 млрд рублей. Кроме того, еще порядка 2,5 млн рублей «висят» на компании в качестве пени.

Евгений Александров
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