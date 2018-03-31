10:43 31 марта 2018 0

Глава СКР привез подчиненных на пепелище Фото: Официальный сайт президента РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 31 марта прибыл в Кемерово. Вместе с ним в Кузбасс приехала большая группа следователей из центрального аппарата СКР.

Первоначально Бастрыкин отправился в гостиницу «Кузбасс», где прошло краткое совещание с заместителем главы МЧС Владленом Аксеновым. Уже в восемь утра по местному времени Бастрыкин и сопровождающие его сотрудники отправились к руинам сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», сообщают Nation news.

Также 31 марта стало известно, что следствие предъявило обвинение по делу о пожаре, унесшем жизни 41 ребенка и 23 взрослых, экс-главе Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Ранее женщина была задержана, сообщает RT. Следствие требует ареста Комковой и руководителя Кемеровского кондитерского комбината», кторому фактически принадлежало здание, Юлии Богдановой. В общей сложности количество фигурантов уголовного дела составило уже семь человек.