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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Москвы
10:43  31 марта 2018 0

Бастрыкин привез в Кемерово команду следователей из Москвы. И повел их на место пожара

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СКР привез подчиненных на пепелищеФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 31 марта прибыл в Кемерово. Вместе с ним в Кузбасс приехала большая группа следователей из центрального аппарата СКР.

Первоначально Бастрыкин отправился в гостиницу «Кузбасс», где прошло краткое совещание с заместителем главы МЧС Владленом Аксеновым. Уже в восемь утра по местному времени Бастрыкин и сопровождающие его сотрудники отправились к руинам сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», сообщают Nation news.

Также 31 марта стало известно, что следствие предъявило обвинение по делу о пожаре, унесшем жизни 41 ребенка и 23 взрослых, экс-главе Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Ранее женщина была задержана, сообщает RT. Следствие требует ареста Комковой и руководителя Кемеровского кондитерского комбината», кторому фактически принадлежало здание, Юлии Богдановой. В общей сложности количество фигурантов уголовного дела составило уже семь человек.

Владимир Васин
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