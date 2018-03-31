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31 марта 2018
Главные новости Москвы
18:19  31 марта 2018 0

Премьер Украины Гройсман за год заработал больше, чем президент Порошенко

Клипарт, разное. Екатеринбург, гривна
Основной доход Гройсман получает от недвижимостиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заработал в 2017 году 17,1 млн гривен (37,2 млн рублей). Это значительно превышает годовой доход самого президента Украины Петра Порошенко. Его доходы за прошлый год составили 16,3 млн гривен (35,4 млн рублей). Данные из налоговых деклараций первых лиц Украины обнародовала пресс-служба правительства страны.

Разница в доходах президента и премьера составила 800 тысяч гривен (1, 8 млн рублей) не в пользу первого лица. «Доходные статьи» Гройсмана — это зарплата 435 тысяч гривен (948 тысяч рублей), сдача в аренду недвижимости, приобретенной до 2006 года, — 5,1 млн гривен (11,2 млн рублей), отчуждение недвижимости (земельного участка) — 8,7 млн гривен (19,1 млн рублей). На банковских счетах Гройсмана размещено 2,7 млн гривен (5,9 млн рублей), пишет РБК. Премьеру Украины удалось увеличить свои доходы по сравнению с 2016 годом на 1,3 млн гривен.

Петр Порошенко в 2017 году заработал на посту президента 336 тысяч гривен, которые, по данным его администрации, полностью перечислил на благотворительные цели. Основной доход, 15,7 млн гривен, — это проценты по депозитам. Украинский президент также является владельцем недвижимости в Киеве, Виннице и Одессе и дорогостоящих произведений искусства, отмечает «Русская планета».

Наталья Володина
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