В Красноуральске Свердловской области в ночь на 31 марта сгорел мемориал, посвященный жертвам трагедии в Кемеровt. Судя по отзывам местных жителей в соцсети «Вконтакте», памятный островок исчез по нелепой случайности.
В паблике «Где-то в Красноуральске» появилась фотография сожженных скамеек, расположенных у ступеней административного здания. От импровизированного мемориала ничего не осталось. Часть красноуральцев решила, что инцидент произошел по вине неких малолетних вандалов, однако разъяренных горожан быстро успокоили другие пользователи. «Вы что, с ума сошли? Проверили по камерам, загорелось от свечи ночью», — уточнил один из красноуральцев.
Получить комментарий городского отдела полиции не удалось. В дежурной части отдела МВД РФ по Красноуральску никакой информации корреспонденту «URA.RU» не предоставили.
Напомним, что жертвами страшного пожара в столице ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, большинство из них — дети. Расследованием трагедии занимаются сотрудники центрального аппарата СКР. В данный момент под стражей находятся сразу семь подозреваемых. В том числе управляющая зданием Юлия Богданова и экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.