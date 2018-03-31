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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:49  31 марта 2018 0

В уральском городе сгорел мемориал, посвященный трагедии в Кемерове. ФОТО

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Одна из свечей уничтожила весь мемориалФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В Красноуральске Свердловской области в ночь на 31 марта сгорел мемориал, посвященный жертвам трагедии в Кемеровt. Судя по отзывам местных жителей в соцсети «Вконтакте», памятный островок исчез по нелепой случайности.

В паблике «Где-то в Красноуральске» появилась фотография сожженных скамеек, расположенных у ступеней административного здания. От импровизированного мемориала ничего не осталось. Часть красноуральцев решила, что инцидент произошел по вине неких малолетних вандалов, однако разъяренных горожан быстро успокоили другие пользователи. «Вы что, с ума сошли? Проверили по камерам, загорелось от свечи ночью», — уточнил один из красноуральцев.

Получить комментарий городского отдела полиции не удалось. В дежурной части отдела МВД РФ по Красноуральску никакой информации корреспонденту «URA.RU» не предоставили.

ФОТО: паблик «Где-то в Среднеуральске»

Напомним, что жертвами страшного пожара в столице ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, большинство из них — дети. Расследованием трагедии занимаются сотрудники центрального аппарата СКР. В данный момент под стражей находятся сразу семь подозреваемых. В том числе управляющая зданием Юлия Богданова и экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Сергей Макеев
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