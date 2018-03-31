Бывший следователь требует с Максаковой долг в 42 миллиона

20:25 31 марта 2018 0

Оперная певица снова оказалась в центре скандала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вдова беглого российского депутата Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова снова оказалась в центре скандала. Бывший следователь из Москвы требует с нее 42 миллиона рублей.

Вороненков и Максакова спешно уехали на Украину в октябре 2016 года. Перед этим певица одолжила у своего знакомого, бывшего следователя отдела ГСУ СКР по Одинцово Дениса Панаитова 42 миллиона рублей — на жизнь в чужой стране, сообщает telegram-канал Mash. Взамен Максакова пообещала Панаитову свою квартиру на Пресненской набережной. Как ранее сообщало «URA.RU», на 25-летнюю дочь Вороненкова от первого брака Екатерину была оформлена доверенность. Девушка должна была продать недвижимость на Пресненской набережной Панаитову. Максакова оценила эту жилплощадь в 120 миллионов рублей. Впоследствии юристы Максаковой назвали сделку недействительной, так как Екатерина якобы страдает наркозависимостью. В результате Панаитов остался без обещанной квартиры и без денег. Теперь он пытается получить с певицы 42 миллиона.

Депутат Госдумы Денис Вороненков, вместе с женой сбежавший на Украину и получивший там гражданство, был расстрелян в центре Киева, возле отеля «Премьер-палас», весной 2017 года.