22:59 02 ноября 2017 2

После спешного отъезда на Украину недвижимость депутата продавала его дочь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресненский суд Москвы рассмотрит дело вдовы беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Она оказалась в центре скандала после того, как ее падчерица, проживающая в Москве, не смогла продать порученную ей недвижимость.

В конце 2016 года Максакова и Вороненков спешно покидали Россию. На 25-летнюю дочь депутата от первого брака Екатерину была оформлена доверенность. Она должна была продать нежилую недвижимость на Пресненской набережной экс-руководителю Одинцовского следственного отдела СК по Московской области 40-летнему Денису Панаитову за 120 млн рублей.

Сделка состоялась, но в это время в Киеве Вороненкова убили, а деньги от продажи помещения на счет оперной певицы так и не пришли. Спустя несколько месяцев падчерица отчиталась, что получила на руки лишь 38 миллионов. «Московский комсомолец» пишет, что Максакова считает, что девушку просто обвели вокруг пальца, так как она страдает наркотической зависимостью.

Вдова Вороненкова требует, чтобы суд признал сделку недействительной. В тоже время издание поясняет, что Максакова призывает к ответу лишь Одинцова, в то время как падчерица выступает в деле лишь как соответчик. «У меня нет претензий к этой несчастной девушке, которая стала жертвой своего не очень вменяемого состояния», — заявляет оперная дива журналистам МК.

Беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова расстреляли в центре Киева весной 2017 года. Киллер подкараулил его у выхода из отеля «Премьер-палас». «Национальная служба новостей» напоминает, что его обвиняли в крупном мошенничестве. Незадолго до смерти Вороненков вместе с женой перебрался на Украину, где стал гражданином страны.