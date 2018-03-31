20:40 31 марта 2018 0

Братьев Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Совладелец ГК «Сумма» Зиявудин Магомедов, которому в настоящее время выбирают меру пресечения в Тверском суде, просит выпустить его под залог. Он готов заплатить 2,5 миллиарда рублей, что, по словам его адвокатов, «не очень большая сумма».

«Следователь говорит о сумме ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Мой доверитель в принципе готов эту сумму внести в качестве залога», — цитирует РИА «Новости» адвоката Магомедова Александра Вершинина. В качестве причины, почему его подзащитного не надо помещать в СИЗО, Вершинин называет то, что под арестом Магомедов не сможет погасить ущерб.

Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, хищениях и растрате. Еще один фигурант уголовного дела, глава компании «Интекс» Артур Максидов подозревается в мошенничестве и участии в преступном сообществе.