{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 марта 2018
Главные новости Москвы
20:40  31 марта 2018 0

Олигарх Магомедов готов заплатить 2,5 миллиарда залога. Адвокаты: «Не очень большая сумма»

Суд о продлении ареста Дмитрия Лошагина в Октябрьском районном суде. Екатеринбург, руки, арест, обвиняемый, заключенный
Братьев Магомедовых подозревают в организации преступного сообществаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Совладелец ГК «Сумма» Зиявудин Магомедов, которому в настоящее время выбирают меру пресечения в Тверском суде, просит выпустить его под залог. Он готов заплатить 2,5 миллиарда рублей, что, по словам его адвокатов, «не очень большая сумма».

«Следователь говорит о сумме ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Мой доверитель в принципе готов эту сумму внести в качестве залога», — цитирует РИА «Новости» адвоката Магомедова Александра Вершинина. В качестве причины, почему его подзащитного не надо помещать в СИЗО, Вершинин называет то, что под арестом Магомедов не сможет погасить ущерб.

Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, хищениях и растрате. Еще один фигурант уголовного дела, глава компании «Интекс» Артур Максидов подозревается в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров