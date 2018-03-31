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31 марта 2018
Главные новости Москвы
21:15  31 марта 2018 0

Суд арестовал совладельца ГК «Сумма»

Оглашение приговора Калиниченко. Екатеринбург, клетка, арест, решетка, замок
Бизнесмену не удалось остаться на свободеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Дагестанский бизнесмен останется под стражей как минимум до 30 мая.

Суд также решил арестовать генерального директора ООО «Интэкс» (входит в структуры Магомедова) Артура Максидова. Ходатайство об аресте брата миллиардера — Магомеда еще не рассматривалось, сообщают «Ведомости».

Братья Магомедовы подозреваются в организации преступного сообщества, мошенничестве и хищении средств в особо крупном размере. Обыски по делу «Суммы» прошли в 25 регионах страны. По данным силовиков, Зиявудин Магомедов присвоил себе 2,5 млрд рублей, выделенные, в том числе, на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Сторона обвинения утверждает, что большая часть денег находится на офшорных счетах бизнесмена, а сам он планировал покинуть Россию — на 31 марта у бизнесмена был куплен билет в США.

Сергей Макеев
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