Суд арестовал совладельца ГК «Сумма»

21:15 31 марта 2018 0

Бизнесмену не удалось остаться на свободе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Дагестанский бизнесмен останется под стражей как минимум до 30 мая.



Суд также решил арестовать генерального директора ООО «Интэкс» (входит в структуры Магомедова) Артура Максидова. Ходатайство об аресте брата миллиардера — Магомеда еще не рассматривалось, сообщают «Ведомости».

Братья Магомедовы подозреваются в организации преступного сообщества, мошенничестве и хищении средств в особо крупном размере. Обыски по делу «Суммы» прошли в 25 регионах страны. По данным силовиков, Зиявудин Магомедов присвоил себе 2,5 млрд рублей, выделенные, в том числе, на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Сторона обвинения утверждает, что большая часть денег находится на офшорных счетах бизнесмена, а сам он планировал покинуть Россию — на 31 марта у бизнесмена был куплен билет в США.