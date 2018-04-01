Сбербанк решил обанкротить дочь экс-депутата Госдумы Язева

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании несостоятельной (банкротстве) Светланы Язевой, дочери экс-депутата Госдумы и известного на Урале бизнесмена Валерия Язева. Как следует из материалов на сайте суда, заявление было подано Сбербанком 30 марта.
Речь идет о без малого 170 млн рублей. На следующей неделе суд должен определиться, примет ли дело к рассмотрению. Как ранее сообщало «URA.RU», созданную в 1999 году корпорации «Ява» (и, соответственно, связанные с ней структуры и лица) лихорадит с момента ухода влиятельного единоросса и депутата пяти созывово российского парламента из большой политики. В отношении ряда предприятий была запущена процедура банкротства, причем один из исков — в отношении свердловского ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», — подал сын политика, Андрей Язев.
«Рикошетом» по Валерию Язеву ударил также известный спич президента о «борзоте» руководителей предприятий, не выплачивающих зарплату своим сотрудникам. Сходство с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий увидели бывшие работники заводов «Заречный» в Асбесте и «БЕТАМ» в Новоуральске, принадлежавших структурам Язева.