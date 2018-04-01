Удаленный фрагмент видео начинающегося пожара в ТЦ «Зимняя вишня» представил кемеровчанин Игорь Востриков. Мужчина, потерявший семью во время пожара, заявил о новых видеоданных.
Четырехминутная запись с камер видеонаблюдения ТЦ «Зимняя вишня» отсутствовала во всех предыдущих версиях ролика. На опубликованной в YouTube записи видно, что огонь начал распространяться с левой стороны. Большая часть посетителей торгового центра побежала в противоположном от огня направлении, а некоторые, наоборот, кинулись в сторону пожара, возможно, чтобы спасти находящихся там людей. За минуту дым заполнил помещение.
Кроме того, Востриков выложил запись, на которой видно давку в лестничном проходе. Лестница слишком узкая, чуть больше метра в ширину, люди столпились, потому что не могли выбраться. «Это просто ужас», — сказал Востриков и отметил, что его нынешняя деятельность направлена на реформу МЧС.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.