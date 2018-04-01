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01 апреля 2018
21:21  01 апреля 2018 0

СМИ узнали подробности уголовного дела братьев Магомедовых

Состояние Магомедова оценивается в 1,4 млрд долларовФОТО: официальный сайт группы «Сумма»

В уголовном деле миллиардера Магомедова и его брата фигурируют семь эпизодов хищения на сумму 2,5 млрд рублей. The Bell узнало подробности уголовного дела в отношении совладельцев группы компаний «Сумма».

Первые три эпизода связаны с Федеральной сетевой компанией (ФСК). Подрядчик «Глобалэлектросервис» (входит в «Сумму») якобы ввел ФСК в заблуждение относительно стоимости строительства подстанции «Василеостровская», Нерюнгринской ГРЭС и объекта «Призейская-Эльгауголь» и таким образом присвоил почти 650 млн рублей. Еще два эпизода громкого уголовного дела связаны со строительством стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво. По мнению следствия, компании «Суммы» сфальсифицировали документацию об объеме выполненных работ и присвоили себе 1,15 млрд рублей.

Шестой эпизод связан с компанией «Интекс», которая в 2015 году должна была намыть участок в 16 гектаров в Петербурге. Однако компания завезла мало песка и не установила все сваи, в результате чего участок может сползти в залив. Ущерб в этом случае оценили в 668 млн рублей. Последний эпизод связан с «Объединенной зерновой компанией». Следствие считает, что «Сумма» вывела активы из компании на 20 млн долларов, что в итоге нанесло компании ущерб в 613 млн рублей.

Магомеда Магомедова и его брата Зиявудина Магомедова, занимающего 63 строчку в рейтинге богатейших россиян Forbes, арестовали 31 марта на два месяца. В их отношении возбуждено дело по статьям о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК), растрате (часть 4 статьи 160). Братья не признают свою вину.

Виктор Жуков
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