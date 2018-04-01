{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 апреля 2018
22:21  01 апреля 2018 0

Потерявший семью в пожаре Востриков простил преемника Тулеева, который обвинил его в попытке «попиариться на горе»

Востриков потерял при пожаре всю семьюФото: аккаунт Garmazhapova, Twitter
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру, заявил, что не держит зла на врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева за слова о «пиаре на горе». Фраза «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» прозвучала из уст Цивилева, когда Востриков выступал на стихийном митинге местных жителей 27 марта.

«Он же не понял, он в Кемерово только прилетел, — признался Востриков журналистам радиостанции „Говорит Москва“. — Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу». Кемеровчанин отметил, что считает Цивилева «неплохим человеком», который может внести свой вклад [в развитие региона]. Востриков добавил, что симпатизирует чиновнику.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Игорь Востриков потерял при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» всю свою семью: семилетнюю дочь, сыновей пяти и двух лет, младшую сестру и жену. Все они находились на четвертом этаже в кинозале, откуда люди не смогли выбраться после начала пожара. По официальным данным, жертвами страшной трагедии стали 79 человек, 64 — погибли, из них 41 ребенок.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров