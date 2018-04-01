22:21 01 апреля 2018 0

Востриков потерял при пожаре всю семью Фото: аккаунт Garmazhapova, Twitter

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру, заявил, что не держит зла на врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева за слова о «пиаре на горе». Фраза «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» прозвучала из уст Цивилева, когда Востриков выступал на стихийном митинге местных жителей 27 марта.

«Он же не понял, он в Кемерово только прилетел, — признался Востриков журналистам радиостанции „Говорит Москва“. — Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу». Кемеровчанин отметил, что считает Цивилева «неплохим человеком», который может внести свой вклад [в развитие региона]. Востриков добавил, что симпатизирует чиновнику.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Игорь Востриков потерял при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» всю свою семью: семилетнюю дочь, сыновей пяти и двух лет, младшую сестру и жену. Все они находились на четвертом этаже в кинозале, откуда люди не смогли выбраться после начала пожара. По официальным данным, жертвами страшной трагедии стали 79 человек, 64 — погибли, из них 41 ребенок.