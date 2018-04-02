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02 апреля 2018
01 апреля 2018
03:39  02 апреля 2018 0

Бузова перепутала города и улетела на гастроли на другой конец страны

Ольга Бузова удивилась, что в аэропорту ее никто не встретилФОТО: Ольга Бузова/Instagram

Российская певица Ольга Бузова перепутала город, в котором должен был состояться ее концерт, и вместо Архангельска прилетела вместе со своей командой в Астрахань.

«Я не стала набирать пальто, надела только шубу, а тут так тепло, настоящая весна» — удивилась Бузова, комментируя неловкую ситуацию порталу AstrakhanPost.ru. Большее удивление у телеведущей было, когда ее вместе с коллективом никто не встретил в аэропорту.

Певице пришлось организовать небольшое лобное место в зале ожидания, чтобы подумать, что делать дальше, и как такое могло произойти. Концерт поп-звезды в Астрахани должен состояться только 24 апреля.

Напомним, Ольга Бузова станет героиней женской версии телепрограммы под названием «Холостяк». Новый проект запускают на родном для артистки канале ТНТ. К съемкам планируют приступить летом текущего года.

Александр Черноскутов
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