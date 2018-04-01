Бузова найдет себе мужа в новой версии популярного телешоу

22:10 01 апреля 2018 0

Бузова станет первой героиней новой версии проекта Ольга Бузова в Instagram

Ольга Бузова станет героиней женской версии шоу «Холостяк». Новый проект запускают на родном для звезды телеканале ТНТ.

Съемки планируют начать этим летом, сообщает портал 7info. Для подходящей атмосферы авторы программы решили найти романтичное местечко в Европе. Пока еще вся информация о проекте держится в секрете, но скоро ТНТ объявит кастинг.

Бузова станет первой героиней новой, «женской версии» шоу «Холостяк». За богатую и знаменитую «холостячку» будут бороться несколько претендентов. Главная цель игры — заинтересовать и влюбить в себя героиню, чтобы пройти в следующий тур. А главный приз на шоу — рука, сердце и кошелек самого «холостяка».

Ранее «URA.RU» сообщало о скандале на шоу, когда главный герой проекта Егор Крид хотел «послать все куда-то вообще подальше». Одна из участниц, которая должна была бороться за сердце артиста, занялась сексом с оператором. Но Крид остался на шоу и разыграл несколько лимузинов, один из которых засветился на улицах Копейска.