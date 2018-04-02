04:35 02 апреля 2018 0

Огнетушители стали чаще покупать в Башкортостане, Пермском крае и Московской области Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове резко вырос спрос на огнетушители, противогазы, фильтрующие маски, а также другие товары противопожарного назначения. Данные приводит «Платформа ОФД» Сбербанка, имеющая доступ к онлайн-кассам магазинов по всей России.

Число покупок такого рода на прошлой неделе увеличилось в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. Уточняется, что противогазы и защитные маски чаще всего покупали в Москве и на Кубани. А огнетушители — в Московской области, Пермском крае и Башкортостане, сообщают «Известия».

«Платформа ОФД» отметила, что сумма среднего чека по данным категориям за это время почти не изменилась. Огнетушитель и противогаз можно приобрести в пределах 1000 рублей рублей, а фильтрующие маски и респираторы в среднем обойдутся покупателю в 90-100 рублей. Самыми дорогими товарами считаются противопожарные комплекты — 3600-3700 рублей.

«Резкий рост спроса на средства индивидуальной защиты и огнетушители, скорее всего, стал очевидной реакцией потребителей на страшный пожар в Кемерово», — заявил представитель «Платформы ОФД».

Напомним, 25 марта в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» произошел пожар на четвертом этаже. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Фигурантами уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет России, уже стали семь человек.