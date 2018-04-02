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02 апреля 2018
01 апреля 2018
05:16  02 апреля 2018 0

Минфин предложил повысить налог на большинство авиарейсов. Вместе с ним взлетят и цены на билеты

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, авиация
Рост НДС напрямую отразится на стоимости авиабилетовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство финансов предложило обнулить налог на добавленную стоимость [НДС] на внутренние авиарейсы между региональными аэропортами и поднять эту ставку до 18% на перелеты через Москву. Об этом говорится в письме помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову.

Информацию об этом «Ведомостям» также подтвердил близкий к Минтрансу источник и топ-менеджер крупного аэропорта. Из письма Левитина следует, что Минфин рассматривает возможность изменить НДС до конца 2022 года. Сейчас налог для всех внутренних рейсов составляет 10%. В случае его обнуления авиакомпании выиграют порядка 12 млрд рублей, однако из-за серьезного роста налога на московских маршрутах потеряют около 29 млрд рублей в год. Чистые потери таким образом составят около 17 млрд рублей, пишет издание. По данным за 2017 год внутри России было перевезено 62,7 млн человек, почти три четверти из них — через Москву.

Представитель Минтранса в разговоре с журналистами не смог подтвердить получение письма от помощника президента, но подчеркнул, что министерство выступает за обнуление налога для региональных рейсов, но против повышения для московских.

Сильнее всего от инициативы Минфина пострадает «Аэрофлот» как крупнейший авиаперевозчик, все рейсы которого выполняются из Москвы. Близкий к компании источник, комментируя инициативу, отметил, что повышение НДС до 18% автоматически приведет к росту цен на билеты для пассажиров. В этом же, к слову, уверены и представители S7, а также аэропорта «Домодедово».

Сергей Демин
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