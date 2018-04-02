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02 апреля 2018
01 апреля 2018
09:04  02 апреля 2018 0

Почти половина россиян ждут перемен в жизни страны

День города, Екатеринбург, 14.08.16, толпа, горожане, день города екатеринбург, плотинка
Изменений в личной жизни ждут только 27% опрошенныхФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Почти половина россиян уверены, что после президентских выборов в России произойдут значимые перемены. Опрос ВЦИОМ показал, что так считают 45% граждан, большинство из которых — пенсионеры и жители сел.

Молодежь и жители крупных городов настроены по-другому: они сомневаются в кардинальных переменах в стране. Так социологам ответили 48% опрошенных.

В изменения в своей личной жизни верят только 27% россиян. Причем они ждут больше позитивных (86%) перемен, чем негативных (9%). При этом 65% граждан считают, что их жизнь значительно не изменится, сообщается в данных опроса ВЦИОМ «Поствыборные ожидания россиян».

Прошедшая избирательная кампания традиционно привела к усилению оптимистических настроений, считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов. При этом он отметил, что большая часть программных обещаний не может быть реализована в короткие сроки. «Отсутствие быстрых и очевидных изменений в краткосрочной перспективе может привести к усилению негатива, тем более зафиксированный оптимизм — очень осторожный. Об этом свидетельствует разрыв в оценках ожидаемых положительных изменений в стране и в личной жизни», — сказал Мамонов, чьи слова приводят «Известия». Тем не менее, эксперты считают, что избирательная кампания дала россиянам надежду на прорывные изменения в жизни страны.

Отметим, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 17 и 19 марта 2018 года по телефону. Участие в нем приняли 2 тысячи человек.

Дарья Корчак
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