Почти половина россиян ждут перемен в жизни страны

09:04 02 апреля 2018 0

Изменений в личной жизни ждут только 27% опрошенных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Почти половина россиян уверены, что после президентских выборов в России произойдут значимые перемены. Опрос ВЦИОМ показал, что так считают 45% граждан, большинство из которых — пенсионеры и жители сел.

Молодежь и жители крупных городов настроены по-другому: они сомневаются в кардинальных переменах в стране. Так социологам ответили 48% опрошенных.

В изменения в своей личной жизни верят только 27% россиян. Причем они ждут больше позитивных (86%) перемен, чем негативных (9%). При этом 65% граждан считают, что их жизнь значительно не изменится, сообщается в данных опроса ВЦИОМ «Поствыборные ожидания россиян».

Прошедшая избирательная кампания традиционно привела к усилению оптимистических настроений, считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов. При этом он отметил, что большая часть программных обещаний не может быть реализована в короткие сроки. «Отсутствие быстрых и очевидных изменений в краткосрочной перспективе может привести к усилению негатива, тем более зафиксированный оптимизм — очень осторожный. Об этом свидетельствует разрыв в оценках ожидаемых положительных изменений в стране и в личной жизни», — сказал Мамонов, чьи слова приводят «Известия». Тем не менее, эксперты считают, что избирательная кампания дала россиянам надежду на прорывные изменения в жизни страны.

Отметим, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 17 и 19 марта 2018 года по телефону. Участие в нем приняли 2 тысячи человек.