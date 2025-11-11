У шести квартир выбило окна после обрушения спортивного комплекса в Подмосковье

В результате ЧП повреждены оказались 145 автомобилей (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В результате происшествия Красногорске, где ранее обрушилась часть конструкций горнолыжного комплекса «Снежком», в шести квартирах близлежащих домов выбило стекла. Об этом сообщили в оперативных службах.

«В результате обрушения выбиты стекла в шести квартирах жилых домов номера 2 и 5 по Красногорскому бульвару», — сказал источник. Его слова приводит ТАСС.

В результате происшествия повреждено 145 автомобилей. Источник в оперативных службах не исключил, что это число может увеличиться. Администрация Красногорска проинформировала, что в настоящее время специалисты администрации совместно с представителями УК «Профжилальянс» проводят обследование жилья с целью выявления пострадавших квартир.

