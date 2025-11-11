В Абхазии началась перестрелка во время похорон, есть раненые: что известно о ЧП к этому часу
В результате перестрелки в Сухуме один человек находится в тяжелом состоянии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Сухуме во время похорон произошла стрельба, в результате которой пять человек получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. Он уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В связи с инцидентом объявлен план-перехват. Президент республики Бадра Гунба осведомлен о произошедшем. По информации пресс-службы МВД, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Их цель — выяснить все обстоятельства перестрелки в районе «Вием», и задержать лиц, причастных к ней. Что еще известно о ЧП в республике — в материале URA.RU.
Пострадали пять человек, один из них получил ранение в голову
Инцидент произошел примерно в 13:30 по местному времени в районе «Вием». Как сообщил руководитель республиканского МВД, для поимки злоумышленников в городе введен план-перехват. В проведении оперативных мероприятий задействованы сотрудники управления уголовного розыска, а также бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД и УВД города.
"Во время похорон в Сухуме неизвестный выстрелил из укрытия. Пять человек доставлены в больницу. Один из них тяжелый, он получил ранение в голову", — уточнил Киут.
В прошлом году стрельба произошла в здании парламента Абхазии
В декабре 2024 года в парламенте страны произошел еще один инцидент со стрельбой. В результате были ранены два депутата — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Причем спасти второго депутата не удалось.
Подозреваемым в совершении преступления стал депутат Адгур Харазия, который покинул место происшествия до прибытия правоохранительных органов. После этого коллеги подозреваемого приняли решение лишить его парламентской неприкосновенности — за инициативу проголосовали 28 из 35 присутствовавших на заседании депутатов. Впоследствии в отношении Харазии было возбуждено уголовное дело.
