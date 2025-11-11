На Бали возникла массовая вспышка кори. Фото
По словам родителей, в школе до сих пор не введен карантин
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В частной школе на Бали 10 российских школьников заразились корью, пятерых из них госпитализировали. Вспышка заболевания произошла в Gandhi Memorial International School (GMIS). Об это URA.RU рассказали родители заболевших детей.
«Заразились ученики младших классов: у них высокая температура, сыпь по всему телу, кашель и насморк», — сказано в сообщении URA.RU в мессенджере Max. Всего сообщается о 10 заболевших в школе GMIS, которая является одной из элитных на острове.
У заболевших детей появилась сыпь по всему телу
Фото: URA.RU
По словам семей, администрация школы не уведомила официально о случаях заболевания и не ввела режим карантина. В то же время представители GMIS сообщили, что в учебном заведении зафиксировано всего 3–4 случая кори, проводится ежедневная дезинфекция классов и нет оснований для беспокойства.
Результаты анализов на корь
Фото: URA.RU
Родители же утверждают, что детей с признаками недомогания отправляли домой, в то время как остальные продолжали посещать занятия. По их словам, это произошло несмотря на то, что корь является высокозаразным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем.
Заявление GMIS, направленное родителям
Фото: URA.RU
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- вывод11 ноября 2025 18:00главное чтоб в Россию не довезли привезли и не завезли Своих болячек хватает