В частной школе на Бали 10 российских школьников заразились корью, пятерых из них госпитализировали. Вспышка заболевания произошла в Gandhi Memorial International School (GMIS). Об это URA.RU рассказали родители заболевших детей.

«Заразились ученики младших классов: у них высокая температура, сыпь по всему телу, кашель и насморк», — сказано в сообщении URA.RU в мессенджере Max. Всего сообщается о 10 заболевших в школе GMIS, которая является одной из элитных на острове.

По словам семей, администрация школы не уведомила официально о случаях заболевания и не ввела режим карантина. В то же время представители GMIS сообщили, что в учебном заведении зафиксировано всего 3–4 случая кори, проводится ежедневная дезинфекция классов и нет оснований для беспокойства.

Родители же утверждают, что детей с признаками недомогания отправляли домой, в то время как остальные продолжали посещать занятия. По их словам, это произошло несмотря на то, что корь является высокозаразным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем.